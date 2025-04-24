Πριν απο λίγα 24ωρα, σας παρέθεσα μια πλήρη ανάλυση, για την σύγκρουση των κόσμων του Παναθηναϊκού και της Εφές. Σας τονίσαμε ποιοί θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την πρώτη σφραγίδα στο διαβατήριο του Αμπου Ντάμπι. Συν τον Γιουτσεβέν, που καλείται να βγάλει τα κάστανα απο την φωτιά στις μάχες των αιθέρων! Παναθηναϊκός: H εξάδα του Αταμάν που τον στηρίζει για την πρόκριση με Εφές.

Παναθηναϊκός: Η πρώτη φετινή συνάντηση με τον Λάρκιν στο ΟΑΚΑ

Τι παρατηρήσαμε μετά το πρώτο ραντεβού. Που περιελάμβανε το νέο στοιχείο Λάρκιν, σε σχέση με το προηγούμενο ματς στο ΟΑΚΑ. Σε ό,τι αφορά στην κανονική περίοδο. Ο Αταμάν πηγαίνει σε μια εξάδα παικτών που παίρνει την μερίδα του Λέοντος σε χρόνο συμμετοχής… Σλούκας, Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Χουάντσο, Γιουρτσεβεν, είχαν πάνω απο 20 λεπτά συμμετοχής.

