Πρόεδρος Ατλέτικο για Κουρτουά: «Να… σκάσει και να είναι ευγνώμων που έπαιξε σε εμάς»

Καθόλου δεν άρεσαν στον πρόεδρο της Ατλέτικο όσα είπε ο Τιμπό Κουρτουά για την πρώην ομάδα του.

Μετά τη δραματική πρόκριση της Ρεάλ στο Champions League, ο Βέλγος τερματοφύλακας καυτηρίασε τη νοοτροπία των «ροχιμπλάνκος», τονίζοντας ότι διαμαρτύρονται και γκρινιάζουν συνεχώς ότι αδικούνται.

Αναφερόμενος λοιπόν στη συγκεκριμένη δήλωση, ο Ενρίκε Θερέθο απάντησε αιχμηρά, λέγοντας:

«Ο Τιμπό Κουρτουά πρέπει να… σκάσει. Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων που έπαιξε στην Ατλέτικο. Είναι φοβερός τερματοφύλακας, αλλά πρέπει να είναι κύριος, όπως εμείς».

