Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Τζούρισιτς έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για το αριστερό «φτερό»

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το Τριφύλλι θέλει τη νίκη για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ αφού οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους.

Ο Ρουί Βιτόρια καταστρώνει… τα πλάνα του για το «διπλό».

