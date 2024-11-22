Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Τζούρισιτς έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για το αριστερό «φτερό»

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πιθανότατα θα είναι στη βασική ενδεκάδα κόντρα στον Παναιτωλικό αντί του Φακούντο Πελίστρι

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το Τριφύλλι θέλει τη νίκη για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ αφού οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους.

Ο Ρουί Βιτόρια καταστρώνει… τα πλάνα του για το «διπλό».

