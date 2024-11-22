Λογαριασμός
Μαθαίνει αντίπαλο στα playoffs του Nations League η Εθνική - Οι τέσσερις υποψήφιοι

Toν αντίπαλό της στα playoffs του Nations League μαθαίνει η Εθνική Ελλάδος. Ποιοι είναι οι τέσσερις υποψήφιοι

Εθνική Ελλάδος

Ώρα κλήρωσης για την Ελλάδα. Η Εθνική ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις στη League Phase του Nations League, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στον 2ο όμιλο της League B. Αφού υστέρησε στην ισοβαθμία με την Αγγλία.

Θα έχει η γαλανόλευκη μία δεύτερη ευκαιρία ώστε να προβιβαστεί στη League A, δίνοντας διπλούς αγώνες με μία εκ των Βελγίου, Σερβίας, Ουγγαρίας και Σκωτίας. Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 13:00 στη Νιόν, θα μεταδοθεί από το Novasports Start, ενώ ασφαλώς θα υπάρχει ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και το sport-fm.gr.

Το «παρών» στην κλήρωση θα δώσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο επικεφαλής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Βασίλη Τοροσίδη, και τον γενικό αρχηγό της «γαλανόλευκης», Δημήτρη Σαλπιγγίδη.

Η Εθνική θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στις 20 Μαρτίου και τη ρεβάνς εκτός τρεις ημέρες μετά.

Τι σημαίνει τώρα για την Εθνική το να ανέβει στη League A του Nations League; Καταρχήν, αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, που η Ελλάδα θα είναι στην… ελίτ! Ούσα, όμως, στη League A, η Ελλάδα θα έχει πιο εύκολα δεύτερη ευκαιρία για το Euro του 2028. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις τρεις από τις 16 ομάδες της League A του προηγούμενου Nations League δεν πέρασαν στο Euro 2024 μέσω των προκριματικών.

sport-fm.gr

TAGS: εθνική Ελλάδος Nations League
