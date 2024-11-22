Τα ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η μεγάλη ώρα για Ολυμπιακό και ΑΕΚ πλησιάζει και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει στο κλίμα του σπουδαίου ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής.

Την Κυριακή (24/11) όλα τα βλέμματα στρέφονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ολυμπιακός - ΑΕΚ στις 20:30, με τους δύο μονομάχους να είναι ισόβαθμοι στην κορυφή και να διεκδικούν τη νίκη. Προηγούνται χρονικά οι εκτός έδρας δοκιμασίες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους» να φιλοξενούνται από τον Παναιτωλικό στις 17:00 και τον «δικέφαλο» του βορρά από τον Asteras Aktor στις 19:30.

Το Σάββατο (23/11), ο εκ των πρωτοπόρων Άρης υποδέχεται τον Βόλο στις 19:30, ενώ στις 17:00 παίζουν Λαμία-ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή (22/11) με την αναμέτρηση Athens Kallithea-Πανσερραϊκός στις 19:30 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα (25/11) στις 18:00, με το παιχνίδι Ατρόμητος-Λεβαδειακός.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση συνεχίζεται στο στούντιο για τον απόηχο του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ, σχόλια για όλα τα ματς και ανοιχτά μικρόφωνα

για τους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Όλα αυτά, ΕΔΩ! Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

