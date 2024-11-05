Παναθηναϊκός: Ανανέωση στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο AKTOR

Η εμπορική συμφωνία χορηγίας ονοματοδοσίας, η οποία επρόκειτο να εκπνεύσει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, επεκτάθηκε για τέσσερις ακόμη σεζόν, με χρονικό ορίζοντα ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028/29.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να φέρει το ανανεωμένο όνομα του Ομίλου AKTOR.

Παράλληλα, σε συνέχεια της ανάθεσης από την White Veil Venue and Facilities Management, ο Όμιλος AKTOR συντόνισε τις μελέτες και την ανακατασκευή του εμβληματικού αυτού γηπέδου σε χρόνο - ρεκόρ, με την όλη διαδικασία από τη μελέτη έως την ανακατασκευή να διαρκεί μόλις 4 μήνες, επιβεβαιώνοντας τις απαράμιλλες τεχνικές δυνατότητες του Ομίλου AKTOR.

Η μεγαλύτερη και εμβληματικότερη, ίσως, παρέμβαση ήταν η αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου με την εγκατάσταση του glass floor και την τοποθέτηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού που αναβαθμίζει την εμπειρία του παιχνιδιού και βελτιώνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλης Παρθενόπουλος, ο οποίος ανέφερε:

«Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, μια στιγμή χαράς για όλους εμάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και τους φίλους του συλλόγου. Σήμερα, είμαστε εδώ για να επισφραγίσουμε τη συνέχιση μιας σπουδαίας συνεργασίας με τον Όμιλο Intrakat, μια συνεργασία που έχει αποδείξει την αξία της και έχει ήδη θέσει τις βάσεις για νέες επιτυχίες.Την περσινή χρονιά, ο όμιλος AKTOR δεν αποτέλεσε απλώς τον ονοματοδότη μας. Ήταν ο πολύτιμος συνεργάτης που στάθηκε δίπλα μας, σε κάθε πρόκληση και σε κάθε νίκη, εντός κι εκτός γηπέδου. Μαζί, καταφέραμε να αναδείξουμε τον Παναθηναϊκό σε όλα τα επίπεδα, επιτυγχάνοντας στόχους και θέτοντας ακόμα υψηλότερους. Σήμερα, το όνομα «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR» είναι συνώνυμο της αριστείας, της εμπιστοσύνης και της κοινής δέσμευσης για επιτυχία.Αυτό το έτος – όπως έχετε ήδη διαπιστώσει - υπό την αιγίδα του ομίλου AKTOR, πραγματοποιήθηκε μια πολύτιμη αναβάθμιση στο «σπίτι» μας, το κλειστό του ΟΑΚΑ. Η ανακαίνιση αυτή δεν είναι μόνο αισθητική· είναι μια απτή απόδειξη της κοινής μας αφοσίωσης για έναν σύγχρονο χώρο που αντανακλά την ιστορία και τις αξίες του συλλόγου. Ένας χώρος που υποδέχεται με υπερηφάνεια τους φιλάθλους μας, παρέχοντας μια μοναδική εμπειρία και έναν δυναμικό παλμό που ωθεί την κοινή πορεία μας προς την κορυφή.

Η συμβολή του AKTOR, λοιπόν, δεν περιορίζεται στο όνομά μας. Η παρουσία της στο πλευρό μας αποτελεί διαβεβαίωση για την ασφάλεια, την καινοτομία και την ποιότητα σε κάθε πτυχή της εμπειρίας που προσφέρουμε στο φίλαθλο κοινό. Η ανανέωση της συνεργασίας μας αναδεικνύει τη δέσμευση και των δύο πλευρών για αδιάκοπη βελτίωση και ανάπτυξη. Μαζί, μοιραζόμαστε ένα όραμα για έναν Παναθηναϊκό που στοχεύει στο μέλλον, χωρίς να ξεχνά τις ρίζες και την κληρονομιά του.Έτσι, το όνομα «Παναθηναϊκός AKTOR» δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι μια υπόσχεση αμοιβαίας υποστήριξης και αφοσίωσης στην αριστεία, με όραμα την οικοδόμηση ενός λαμπρού αύριο.Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο AKTOR για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή της, που δεν σταματά στις τυπικές συνεργασίες, αλλά επεκτείνεται σε μια βαθιά, ισχυρή σύνδεση που εκφράζει τις κοινές μας αξίες.

Με χαρά και αισιοδοξία για τη συνέχεια, πιστεύουμε ακράδαντα πως η συνεργασία αυτή θα συνοδευτεί με νέες επιτυχίες για τον Παναθηναϊκό και τον AKTOR. Ευχή όλων μας είναι αυτή η κοινή πορεία να αποτελέσει έμπνευση για όλους, δείχνοντας ότι μια συνεργασία με όραμα μπορεί να κατακτήσει κορυφές».



Από την πλευρά του, ο κ. Εργκίν Αταμάν είπε: «Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μια ισχυρή ομάδα χρειάζεται και ισχυρούς “συμπαίκτες” και η Όμιλος AKTOR είναι ένας τέτοιος για εμάς. Η πρώτη σεζόν της συνεργασίας μας με τον Όμιλο AKTOR συνδυάστηκε με την επιστροφή του Παναθηναϊκού AKTOR στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και με την ανακατασκευή του γηπέδου μας.

Το ΟΑΚΑ είναι αυτή την στιγμή το πιο ωραίο γήπεδο της Ευρώπης και η ομάδα μας φυσικά είναι κορυφαία της Ευρώπης. Χαιρόμαστε πολύ που αυτή η πολύ επιτυχημένη συνεργασία συνεχίζεται. Εύχομαι και η επόμενη χρονιά να συνδυαστεί από αντίστοιχες επιτυχίες και για τις δύο πλευρές.

Φυσικά γνωρίζω ότι ο AKTOR είναι ένας πολύ μεγάλος κατασκευαστικός όμιλος, όπως αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη μπασκετική «κατασκευαστική» δύναμη, οπότε η συνύπαρξη αυτών των δύο είναι πολύ επιτυχημένη».

Σε ερώτηση για την πορεία του Παναθηναϊκού AKTOR ως τώρα, είπε: «Πιστεύω πως από πέρσι χτίσαμε μια σπουδαία χημεία, όχι μόνο με σπουδαίους παίκτες, αλλά κυρίως με παίκτες που έχουν σπουδαίο χαρακτήρα. Στα αποδυτήρια τα πράγματα είναι πάντα θετικά. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε κάθε φορά ή να παίζουμε εξαιρετικά. Αυτή η ομάδα κι αυτοί οι παίκτες έχουν τόσο σπουδαίο χαρακτήρα όμως, που δεν τα παρατούν ποτέ. Ακόμη κι αν έχουμε κάποτε κάποιο πρόβλημα, ξέρουν πώς να το λύσουν.Μέχρι στιγμής, από πέρσι ως τώρα έχουμε πετύχει σπουδαία αποτελέσματα. Ήμασταν εξαιρετικοί σε τρία διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια, σε τρία πολύ δύσκολα γήπεδα. Τώρα θα παίξουμε στο γήπεδό μας. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό, την ομάδα και τον προπονητή του. Κέρδισαν δύο μεγάλα παιχνίδια την περασμένη εβδομάδα. Θα είμαστε έτοιμοι και θα παλέψουμε για να κερδίσουμε, γιατί ξέρουμε καλά πως για να τα καταφέρουμε, πρέπει να παίξουμε καλά».

Για το αν υπάρχει χώρος για να αγγίξει την τελειότητα η ομάδα, ακόμη καλύτερα απ ότι το κάνει τώρα: «Οι ομάδες πάντα πρέπει να βελτιώνονται. Φυσικά, τα αποτελέσματα ήταν σπουδαία στα τρία τελευταία παιχνίδια, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Το τέλειο μπάσκετ και τα τέλεια αποτελέσματα υπάρχουν μόνο στο τέλος της σεζόν, όταν κατακτάς τον τίτλο στην EuroLeague. Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα κάποιων αγώνων ήταν τέλεια, αλλά το μπάσκετ θα είναι τέλειο τις βραδιές που θα κατακτούμε έναν τίτλο».

Για το πότε θα πει στους φίλους της ομάδας για να πάρουν εισιτήρια για το Final Four ανέφερε: «Ξέρω ότι σε κάθε press conference μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Θα πρέπει πρώτα να δούμε πού θα γίνει, δεν ξέρουμε ακόμη την τοποθεσία. Μόλις το ανακοινώσει η EuroLeague, θα το πω».

Από την πλευρά του Ομίλου AKTOR, ο Legal Advisor of AKTOR Group, κ. Γιάννης Αργυρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα πάλι εδώ. Θα μου επιτρέψετε να πάω ένα χρόνο πίσω για να θυμηθούμε πώς ήταν τα πράγματα τόσο για την ομάδα όσο και για τον Όμιλό μας. Η ομάδα, λοιπόν, ερχόμενη από μια δύσκολη περίοδο, είχε κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Τότε μόνο ο κόουτς και η διοίκηση πίστευαν σε κάτι τόσο μεγάλο, όπως η κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής. Πέρασαν την φλόγα στο κοινό και πέτυχαν. Από την άλλη, ο Όμιλός μας μόλις είχε ολοκληρώσει την εξαγορά της εταιρείας AKTOR, της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα, με θέματα και προβλήματα που έρχονταν από το παρελθόν. Είχαμε την πίστη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ένα χρόνο μετά, η μεν ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας, απολαμβάνει του σεβασμού των πάντων και φυσικά έχει ολοκληρώσει το νέο γήπεδό της, το ομορφότερο στην Ευρώπη αυτή την στιγμή. Ο Όμιλός μας, πριν από λίγες μόλις ημέρες ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και εξέλιξης που φέρνει πλέον τον Όμιλο AKTOR σε μια νέα εποχή, σχεδιάζοντας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του προκειμένου να καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Σήμερα λοιπόν, σε μια κοινή πορεία, βλέπουμε ότι τα δύο σχήματα μοιράζονται κάποιες κοινές αργές, δηλαδή να στοχεύεις στην κορυφή, την αριστεία, που είναι βασικό στοιχείο της κουλτούρας μας και την προσφορά στην κοινωνία. Βεβαίως, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση που είναι διαδεδομένη στον σύλλογο, θα πω ότι Παναθηναϊκός σημαίνει μαχητική ψυχη, αυτό που ασπαζόμαστε κι εμείς στην AKTOR, να παλεύεις και να είσαι πάντα στην κορυφή. Με αυτές λοιπόν τις κοινές αρχές και αντιλήψεις, η ομάδα και η διοίκηση του Παναθηναϊκού και η διοίκηση του Ομίλου μας αποφάσισαν την επιτυχημένη συνεργασία της περσινής σεζόν να τη συνεχίσουν και να την επεκτείνουν».

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Chief Communications Officer of AKTOR Group, κ. Γιώργος Τσαπρούνης, ο οποίος πρόσθεσε: «Είναι μια σημαντική στιγμή, αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί εκτός της ονοματοδοσίας της ομάδας, ολοκληρώσαμε κι ένα απαιτητικό τεχνικό έργο, που έδειξε όχι μόνο τις τεράστιες τεχνικές δυνατότητες, αλλά κυρίως την αποφασιστικότητα των ανθρώπων μας, ώστε μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες να ολοκληρώσουν ένα πολύ δύσκολο, αλλά πανέμορφο γήπεδο. Το ΟΑΚΑ είναι πλέον το ομορφότερο της Ευρώπης.Χαιρόμαστε πολύ που συμβάλλαμε σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, ο AKTOR ήταν αυτός που έχτισε το συγκεκριμένο γήπεδο, επομένως να ερχόμαστε και να προχωράμε στην ανακατασκευή και να παραδίδουμε αυτό το στολίδι του ελληνικού μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Πιστεύουμε πως τα καλύτερα έρχονται.Το να μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινή αποφασιστικότητα και κοινό όραμα ίσως είναι το πιο σημαντικό αυτής της συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2028/29 θα είμαστε μαζί».

Τέλος, αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο κομμάτι του γηπέδου, ανέφερε: «Για να γίνεσαι καλύτερος, δεν πρέπει να σταματάς ποτέ. Έχετε δει τα πρώτα δείγματα γραφής αυτής της συνεργασίας τεχνικό επίπεδο. Το καλό και το ευτυχές είναι πως ο πρόεδρος θέλει συνεχώς να φτιάχνει καλύτερα, ομορφότερα πράγματα. Αυτή η συνεργασία μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, κυρίως χάρη στην πολύ επίμονη δουλειά των ανθρώπων, πιστεύουμε πως θα είμαστε εδώ για να υλοποιούμε όλες αυτές τις ιδέες που θα δούμε στο μέλλον».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.