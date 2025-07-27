Μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα από τη Σερβία, η «γαλανόλευκη» στο τμήμα των Εφήβων αντιμετώπισε τη Βόρεια Μακεδονία και πραγματοποίησε ξέσπασμα για να πάρει και την πρώτη της νίκη (83-55) στο φετινό τουρνουά.

Οι Λέφας (23 πόντοι) και Σερμπεζής (20 πόντοι) ξεχώρισαν για το σύνολο του Σκροπολίθα, με την Ελλάδα να ρίχνεται ξανά στη μάχη το βράδυ της Δευτέρας (20:00), απέναντι στη Λιθουανία για την τελευταία «στροφή» της φάσης των ομίλων.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-27, 23-46, 44-66, 55-83

ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Μακαρατζής 5 (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τσίπας 3, Σερμπεζής 20 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καζαμίας 5, Θωμάκος 4 (8 ριμπάουντ), Παπασταύρου 1, Ασημακόπουλος 1 (6ριμπάουντ), Λέφας 23 (5/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Αλεξανδρόπουλος 1 (5 ριμπάουντ), Μουτάφης 9 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντάψης 6 (8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Σεκερτζής 3 (4 ριμπάουντ).

