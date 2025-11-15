Ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, είδε το βίντεο του καναλιού greekaimaster και... ξετρελάθηκε. Στο AI βίντεο, ο Φαρίντ, επονομαζόμενος «Manimal» - άνθρωπος κτήνος - λόγω της κτηνώδους δύναμής του γίνεται παιχνίδι! Ο Φαρίντ εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του κόντρα σε Παρί και Ρεάλ και εντυπωσιάστηκε με το βίντεο.

«ΟΚ Θύρα 13 βλέπω ότι είστε όλοι επίσημα τρελοί το βλέπω και το λατρεύω θέλω κουτιά από αυτά! (τα παιχνίδια)» ήταν το μήνυμα του 36χρονου σέντερ στην ιστορία του στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.