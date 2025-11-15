Άλωσε το Μαρούσι με 100άρα και... αγία τριάδα η ΑΕΚ

Έβγαλε αντίδραση και στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ! Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα νίκησε 103-82 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και επέστρεψε στα εγχώρια ροζ φύλλα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες!
Mετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση ανέβηκε στο 5-2, ενώ το Μαρούσι έπεσε στο 2-4 και απέτυχε για μία ακόμη φορά να κάνει δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα μέσα στη σεζόν.
Η αναμέτρηση ήταν ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, με την ΑΕΚ να κρατάει πάντως τα ηνία του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα και τους γηπεδούχους να έχουν ξεσπάσματα αλλά όχι διάρκεια στο παιχνίδι τους. Η διαφορά διαμορφώθηκε στην τελευταία περίοδο, όταν η Ένωση έτρεξε ένα επιμέρους 26-11 και επέβαλε την κυριαρχία της.
Τρείς παίκτες έκαναν τη διαφορά για τους νικητές. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μέτρησε 28 πόντους και 7 ασίστ, ο Κρις Σίλβα πρόσθεσε 25 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι μέτρησε 25 πόντους και 6 ριμπάουντ. Οι τρεις αυτοί παίκτες σκόραραν μαζί 78 πόντους, «κουβαλώντας» στη νίκη την ΑΕΚ. Από το Μαρούσι, προσπάθησε με 21 πόντους ο Μαξίμ Σαλάς, ενώ 11 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Ντάριλ Μέικον κόντρα στην πρώην ομάδα του.
Στην επόμενη (8η) αγωνιστική, το Μαρούσι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή (23/11, 13:00), ενώ η ΑΕΚ έχει ρεπό.
Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103
