Άλωσε το Μαρούσι με 100άρα και... αγία τριάδα η ΑΕΚ

Έβγαλε αντίδραση και στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ! Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα νίκησε 103-82 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και επέστρεψε στα εγχώρια ροζ φύλλα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες!



Mετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση ανέβηκε στο 5-2, ενώ το Μαρούσι έπεσε στο 2-4 και απέτυχε για μία ακόμη φορά να κάνει δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα μέσα στη σεζόν.

Η αναμέτρηση ήταν ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, με τηννα κρατάει πάντως τα ηνία του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα και τους γηπεδούχους να έχουναλλά όχι διάρκεια στο παιχνίδι τους. Η διαφορά διαμορφώθηκε στην τελευταία περίοδο, όταν η Ένωση έτρεξε ένα επιμέρουςκαι επέβαλε την κυριαρχία της.Τρείς παίκτες έκαναν τη διαφορά για τους νικητές. Ομέτρησε 28 πόντους και 7 ασίστ, οπρόσθεσε 25 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ομέτρησε 25 πόντους και 6 ριμπάουντ. Οι τρεις αυτοί παίκτες σκόραραν μαζί 78 πόντους, «κουβαλώντας» στη νίκη την ΑΕΚ. Από το Μαρούσι, προσπάθησε με 21 πόντους ο, ενώ 11 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Ντάριλ Μέικον κόντρα στην πρώην ομάδα του.Στην επόμενη (8η) αγωνιστική, τοθα υποδεχθεί τον(23/11, 13:00), ενώ ηέχει ρεπό.24-28, 43-48, 71-77, 82-103

