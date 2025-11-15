Σε εξέλιξη η αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πολύ καλό ξεκίνημα από την Εθνική, η οποία επιβραβεύεται με το 1-0 πολύ νωρίς με γκολ του Μπακασέτα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δείχνει διάθεση η Εθνική παρότι δεν έχει κίνητρο όσον αφορά τον όμιλο, αλλά θέλει τους βαθμούς για το ranking. Πολύ ωραίος και ο πανηγυρισμός, με την 11άδα και τον πάγκο να γίνονται μία γροθιά μετά το τέρμα του Μπακασέτα.

Η Σκωτία είχε ανέβει, διότι θέλει το ματς για την πρώτη θέση, αλλά η Εθνική της έκοψε τον... βήχα με το 2-0. Ωραίος Τεττέη με ασίστ που έδωσε, πανέμορφος Καρέτσας.



