Ερυθρός Αστέρας: Χωρίς 5 με Παναθηναϊκό AKTOR

Πέντε απουσίες θα έχει ο Ερυθρός Αστέρας στην αναμέτρηση της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό AKTOR (21:00) για την 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Ο Τζόρνταν Νουόρα υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις για τη θλάση που είχε υποστεί στη γάμπα και θα χρειαστεί ακόμη κάποιες μέρες για να επανέλθει.

Ο Ντεβόντε Γκρέιαμ, που είχε υποστεί οστικό οίδημα από ένα χτύπημα σε φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε πριν την έναρξη της σεζόν, άρχισε να μπαίνει στις προπονήσεις, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμος.



Ακόμη περισσότερο καιρό για να επανέλθουν θα χρειαστούν ο Τάισον Κάρτερ, που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με πνευμονική εμβολή, αλλά και οι Τζοέλ Μπολομπόι και Χασιέλ Ριβέρο, που συνεχίζουν τη θεραπεία.



Σημειώνεται πως νοκ άουτ ως το τέλος της σεζόν έχει τεθεί για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ο Αϊζέια Κέιναν με ρήξη χιαστού.



Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει την Τετάρτη χωρίς σέντερ, αφού εκτός μάχης είναι οι Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.