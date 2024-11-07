Απέφυγε την τιμωρία έδρας ο Ερυθρός Αστέρας για όσα έγιναν την περασμένη Παρασκευή στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Η Ευρωλίγκα τιμώρησε την σερβική ομάδα απλώς με πρόστιμο 32.500 ευρώ για τη ρίψη μεταξύ άλλων δύο γυάλινων μπουκαλιών και ενός αναπτήρα στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, ο Ερυθρός Αστέρας και αρκετά στελέχη του τιμωρήθηκαν με πρόστιμα για τη συμπεριφορά τους στο παιχνίδι που προηγήθηκε απέναντι στην Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Για σχόλια κατά της διαιτησίας τιμωρήθηκαν με 5.000 πρόστιμο οι Νίκολα Κάλινιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς και με 10.000 ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, ενώ για κινήσεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές τιμωρήθηκαν με πρόστιμα 7.000 ευρώ ο Λούκα Μίτροβιτς και 5.000 ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Παράλληλα απορρίφθηκε η ένσταση που είχαν κάνει οι Σέρβοι.

