Λαβωμένος, αλλά πεισμωμένος και έτοιμος να νικήσει και τους τραυματισμούς του στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός AKTOR. Λίγες ημέρες μετά την ήττα στο Μονακό και το νέο «σοκ» με τον Ομέρ Γιούρτεβεν που «ξεγυμνώνει» τη front line της ομάδας, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, θα επιχειρήσει να κάνει τη μεγάλη «απόδραση» από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague (21:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM, Νοvasports).

Oι «πράσινοι» έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο κόντρα στον άκρως φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο θα προσπαθήσουν να ανέβουν στο 6-3 και να πάνε με καλή ψυχολογία σε Παρίσι και Μαδρίτη. Ο Εργκίν Αταμάν, θα χρειαστεί να κάνει αρκετές... αλχημείες και πολύ ανοικτό ροτέισον προκειμένου να διαχειριστεί τις απουσίες που υπάρχουν στην ομάδα του. Συγκεκριμένα, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν υπολογίζονται, όπως και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παρόλα αυτά ταξίδεψε με την ομάδα στη Σερβία, με δική του πρωτοβουλία. Μεταξύ άλλων εκτός μένει και πάλι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ διαθέσιμος θα είναι κανονικά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Συνεπώς ο Εργκίν Αταμάν θα έχει όλους κι όλους διαθέσιμους τους μόνους… δώδεκα υγιείς παίκτες του. Οι δώδεκα διαθέσιμοι είναι οι: Σορτς, Τολιόπουλος, Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χουάντσο, Σαμοντούροβ, Μήτογλου, Κουζέλογλου.

Στην αντίπερα όχθη ο Ερυθρός Αστέρας μετά την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, τρέχει ένα φοβερό 6-0 με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στη Euroleague και μαζί με Zάλγκιρις και Χάποελ Τελ Αβίβ, μοιράζεται την κορυφή.

Ωστόσο ούτε από τη σερβική ομάδα, λείπουν τα αγωνιστικά προβλήματα, αφού ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» μετρά πέντε απουσίες. Συγκεκριμένα, ο Τζόρνταν Νουόρα υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις για τη θλάση που είχε υποστεί στη γάμπα και θα χρειαστεί ακόμη κάποιες μέρες για να επανέλθει. Ο Ντεβόντε Γκρέιαμ, που είχε υποστεί οστικό οίδημα από ένα χτύπημα σε φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε πριν την έναρξη της σεζόν, άρχισε να μπαίνει στις προπονήσεις, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμος.

κόμη περισσότερο καιρό για να επανέλθουν θα χρειαστούν ο Τάισον Κάρτερ, που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με πνευμονική εμβολή, αλλά και οι Τζοέλ Μπολομπόι και Χασιέλ Ριβέρο, που συνεχίζουν τη θεραπεία.

Σημειώνεται πως νοκ άουτ ως το τέλος της σεζόν έχει τεθεί για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ο Αϊζέια Κέιναν με ρήξη χιαστού.

Την αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική ορίστηκαν να διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία).

