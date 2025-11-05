Οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας με εντυπωσιακό τρόπο των Μπακς με 128-100, φτάνοντας έτσι στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο φετινό NBA.

Οι Σκότι Μπαρνς και Αρ Τζέι Μπάρετ ηγήθηκαν των Καναδών, σημειώνοντας από 23 πόντους ο καθένας, ενώ οι Ιμάνουελ Κουίκλι και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσαν από 15 πόντους. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης οι Γκρέιντι Ντικ με 14 και Μπράντον Ίνγκραμ με 13 πόντους.

Η ομάδα του Τορόντο πέτυχε τη μεγαλύτερη φετινή της νίκη, ξεπερνώντας το +20 από το ματς με τους Χοκς στις 22 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ οι Κάιλ Κούζμα και Κόουλ Άντονι πρόσθεσαν 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν τη δεύτερη ήττα τους στα τρία τελευταία παιχνίδια, με ποσοστό 11/38 στα τρίποντα – το χειρότερο φετινό τους ρεκόρ.

Ο Μπαρνς αποχώρησε προσωρινά στη δεύτερη περίοδο λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αντίχειρα, όμως επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από εξετάσεις που έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάταγμα. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9/16 σουτ και 3/5 τρίποντα.

Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Γιάκομπ Πελτλ, ο οποίος είχε απουσιάσει στα τρία προηγούμενα παιχνίδια λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ο σέντερ των Ράπτορς τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Μπακς, οι Ράιαν Ρόλινς και Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσαν 11 και 10 πόντους αντίστοιχα, όμως η ομάδα του Μιλγουόκι δεν κατάφερε να συνεχίσει το θετικό σερί της μετά τη νίκη επί των Πέισερς.

Η ήττα αυτή ήταν η πιο βαριά φετινή για τους Μπακς, ξεπερνώντας το -5 από την ήττα τους στο Κλίβελαντ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.