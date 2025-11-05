Μέσα από τα χέρια του έχασε τη νίκη στο ματς με την PSV ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης στο Φάληρο, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς το 1-0 του Ζέλσον στο 17', έγινε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον ντεφορμέ Τζολάκη να αποτυγχάνει να διώξει αποτελεσματικά σε ένα σουτ του Πέπι.

Στο 20’, ο Τσικίνιο σούταρε έξω από την περιοχή μα ο τερματοφύλακας της Αϊντχόφεν μπλόκαρε, με τον Μαν να επιχειρεί κάτι αντίστοιχο δύο λεπτά αργότερα στέλνοντας άουτ την μπάλα.



Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των γηπεδούχων απείλησε ξανά στο 31’, όμως ο Κόβαρ απέκρουσε το σουτ που έπιασε μέσα από την περιοχή, στην τελευταία μεγάλη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Πέρισιτς να σουτάρει άουτ από πλάγια θέση στο 48’, ωστόσο 13 λεπτά αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που άγγιξαν το 2-0, με τον Μάρτινς να πιάνει δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή αλλά να βλέπει την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι και να περνάει άουτ.

Στο 72’, ο Βάνερ απείλησε με συρτό σουτ που πέρασε εκτός εστίας, με τον Ποντένσε να απαντά δευτερόλεπτα αργότερα και να βλέπει τον Κόβαρ να αποκρούει εντυπωσιακά. Ο Ντριούς δεν κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη στο 78’ και στο 87’ ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία να κλειδώσει τη νίκη, όταν ο Νασιμέντο έστρωσε στον Μάρτινς και εκείνος πλάσαρε λίγο έξω από πλεονεκτική θέση!

Εντέλει, οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που θα λυτρώνονταν στο φινάλε... Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η μπάλα στρώθηκε στον Πέπι μετά από εκτέλεση φάουλ και εκείνος νίκησε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα του.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία (62’ Νασιμέντο), Μάρτινς, Τσικίνιο (73’ Ταρέμι), Ποντένσε (83’ Κοστίνια), Ελ Κααμπί (83’ Σιπιόνι)



Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Γιάρεμτσουκ, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης



Αϊντχόφεν (Π. Μπος): Κόβαρ, Ντεστ, Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν (68’ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σαϊμπαρί (84’ Μπόαντου), Μάουρο Ζούνιορ, Φέιρμαν, Μαν (58’ Πεπί), Τιλ (58’ Ντριούς), Πέρισιτς (68΄Βάνερ)



Στον πάγκο: Όλιχ, Σμόλενααρς, Ομπίσπο, Φλαμίνγκο, Σιλντίγια, Ναγκάλο



Διαιτητής: Τουρπέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Ντανό, Παζ (Γαλλία)

4ος: Μπουκέ (Γαλλία)

VAR: Μπρισάρ, Ρενβίλ (Γαλλία)





