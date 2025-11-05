Ολοκληρώθηκαν τα εννέα πρώτα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Μπάγερν Μονάχου επί της Παρί μέσα στη Γαλλία με 1-2, παρά το ότι αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες. Μεγάλη νίκη σημείωσε και η Λίβερπουλ επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0, ενώ συνέχισε τη φοβερή της πορεία και η Άρσεναλ, 0-3 τη Σλάβια Πράγας.

Τα αποτελέσματα

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Tα αποψινά ματς που ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική:

Καραμπάγκ – Τσέλσι (19:45)

Πάφος – Βιγιαρεάλ (19:45)

Άγιαξ – Γαλατασαράι (22:00)

Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ (22:00)

Μαρσέιγ – Αταλάντα (22:00)

Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)

Μπριζ – Μπαρτσελόνα (22:00)

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

