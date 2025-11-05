Ολοκληρώθηκαν τα εννέα πρώτα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Μπάγερν Μονάχου επί της Παρί μέσα στη Γαλλία με 1-2, παρά το ότι αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες. Μεγάλη νίκη σημείωσε και η Λίβερπουλ επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0, ενώ συνέχισε τη φοβερή της πορεία και η Άρσεναλ, 0-3 τη Σλάβια Πράγας.
Τα αποτελέσματα
Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
Tα αποψινά ματς που ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική:
Καραμπάγκ – Τσέλσι (19:45)
Πάφος – Βιγιαρεάλ (19:45)
Άγιαξ – Γαλατασαράι (22:00)
Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι (22:00)
Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ (22:00)
Μαρσέιγ – Αταλάντα (22:00)
Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)
Μπριζ – Μπαρτσελόνα (22:00)
Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.