Η Ευρωλίγκα τιμώρησε τον Ερυθρό Αστέρα με μερικό κλείσιμο της έδρας του, αλλά και με πρόστιμο. Ο λόγος είναι η συμπεριφορά των οπαδών του στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα ενεργοποιηθεί εφόσον σημειωθεί νέα παράβαση από τους φίλους των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου.

Τα αίματα άναψαν εξαιτίας του άλλοτε παίκτη της ομάδας, Κέβιν Πάντερ, ο οποίος αποτελεί κόκκινο πανί για την απόφασή του να υπογράψει το 2021 στην Παρτιζάν.

Η ανακοίνωση

«Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας της σεζόν 2025-26.

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αγώνα που θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητάς της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για τα προσβλητικά συνθήματα που εκφώνησαν οι τοπικοί οπαδοί προς τον φιλοξενούμενο παίκτη (Κέβιν Πάντερ), τον/τους διαιτητή/ές και οποιονδήποτε σχετίζεται με την Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ευρωλίγκας. Ο περιορισμός της χωρητικότητας του γηπέδου αναστέλλεται υπό όρους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο Σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1 f)»

