Δηλώσεις που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων έκανε ο πρόεδρος των Τρικάλων, Στέλιος Μπέκας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «το ποδόσφαιρο το έφτιαξαν άντρες και όχι κοριτσάκια…», με τους ποδοσφαιριστές να αντιδρούν έντονα και να χαρακτηρίζουν αυτές τις δηλώσεις ντροπιαστικές.

«Το ποδόσφαιρο το έφτιαξαν άντρες, όχι κοριτσάκια. Κοριτσάκια έφτιαξαν το μπαλέτο και τα μήλα και διακρίνονται αυτοί που παίζουν με καρδιά αετού και όχι σπουργιτιού. Ο νοών νοείτω», έγραψε στα social media του.

Μάλιστα και μέλη της διοίκησης είναι έξαλλα με τις δηλώσεις του προέδρου και γενικότερα υπάρχει αναβρασμός τόσο εντός, όσο και εκτός συλλόγου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.