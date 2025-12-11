H Παρί Σεν Ζερμέν δοκιμάστηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «Σαν Μαμές», μένοντας τελικά στο 0-0 με την Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σαν να μην έφτανε για τους Παριζιάνους ότι δεν πήραν το τρίποντο που επιζητούσαν, υπήρξε και μια μικρή ταλαιπωρία κατά την αποχώρηση της αποστολής.

Συγκεκριμένα, το πούλμαν της Παρί που βρισκόταν στα πέριξ του γηπέδου και περίμενε την αποστολή για αναχώρηση, δέχτηκε επίθεση από πέτρες από αγνώστους. Πιθανότατα οπαδούς της Μπιλμπάο, όπως ακριβώς τονίζεται στα γαλλικά Μέσα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πούλμαν να υποστεί υλικές ζημιές και να έχει σπασμένα τζάμια. Η λύση δόθηκε σχετικά άμεσα, αφού νοικιάστηκε πούλμαν το οποίο μετέφερε την ομάδα στο αεροδρόμιο και από εκεί πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το Παρίσι.

