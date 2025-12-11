Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας κυνηγάει κι άλλο ρεκόρ

Από την 5η αγωνιστική στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αναντολού Εφές ως την 14η με τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού σημειώνει διψήφιο PIR και μάλιστα το κάνει με ανοδικές τάσεις, αφού στα τελευταία έξι παιχνίδια έχει 14+ βαθμούς!

Σε αυτό το διάστημα, ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-5 (επίδοση που δεν συνάδει με την απόδοση του αρχηγού του, με τον ίδιο να διακρίνεται και στις ήττες) με τον Σλούκα να συμβάλλει καθοριστικά ως ένας εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας του, μαζί με τον Κένεθ Φαρίντ και τον Κέντρικ Ναν.

