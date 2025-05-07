Εργκίν Αταμάν: Ο μετρ των final 4

Ο Εργκίν Αταμάν είναι αποδεδειγμένα ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία περίπου 5 χρόνια. Εχθές, κατάφερε να εξασφαλίσει την 5η του παρουσία σε final 4 στις τελευταίες 7 σεζόν! Ενώ θυμίζουμε πως ουσιαστικά μιλάμε για 6 σεζόν, καθώς μία από αυτές έμεινε στη… μέση λόγω covid 19.

Ωστόσο, η επιτυχία του Τούρκου προπονητή δεν είναι απλά οι 5 συμμετοχές σε final 4 τα τελευταία χρόνια. Επιτυχία είναι πως από τις προηγούμενες 4 φορές που βρέθηκε εκεί, έφυγε με την κούπα στα χέρια τις 3 από αυτές. Νούμερο εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.