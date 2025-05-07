Εργκίν Αταμάν: Ο μετρ των final 4

Ο Εργκίν Αταμάν είναι αποδεδειγμένα ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία περίπου 5 χρόνια. Εχθές, κατάφερε να εξασφαλίσει την 5η του παρουσία σε final 4 στις τελευταίες 7 σεζόν! Ενώ θυμίζουμε πως ουσιαστικά μιλάμε για 6 σεζόν, καθώς μία από αυτές έμεινε στη… μέση λόγω covid 19.
Ωστόσο, η επιτυχία του Τούρκου προπονητή δεν είναι απλά οι 5 συμμετοχές σε final 4 τα τελευταία χρόνια. Επιτυχία είναι πως από τις προηγούμενες 4 φορές που βρέθηκε εκεί, έφυγε με την κούπα στα χέρια τις 3 από αυτές. Νούμερο εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.