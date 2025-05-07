Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 75-67 της Εφές στο κρίσιμο Game 5 της σειράς για τα playoffs της Ευρωλίγκας, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στο Final 4!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ο Κώστας Σλούκας μοίρασε συγχαρητήρια στους συμπαίκτες του και χαρακτήρισε ιστορική την πρόκριση της ομάδας του, ενώ ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου, χωρίς να τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλος στον τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού:

«Είμαστε ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαιολογίες και τραυματισμούς. Παλέψαμε με όλους και με όλα και βρισκόμαστε στο Final 4. Συγχαρητήρια και στην Εφές, έχει πολλή ποιότητα και είχε ένα μεγάλο σερί.

Είναι μια ακόμα ιστορική πρόκριση για τον σύλλογο. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεται στο υψηλότερο σκαλί ο Παναθηναϊκός, βάζει τη σφραγίδα επιτυχίας και δείχνει ότι το περσινό δεν ήταν φωτοβολίδα. Έχουμε χτίσει μέταλλο, πάμε στο Άμπου Ντάμπι για να υπερασπιστούμε τον τίτλο.

Θα καταθέσω ότι έχω και δεν έχω, όπως και όλα τα παιδιά Ο Όσμαν ήταν φανταστκός, εξαιρετικές άμυνες από τον Γκραντ και τα καλάθια του στο τέλος και ο Γκάμπριελ ήταν φοβερός στην άμυνα, έπαιζε με πρόβλημα.

Υπήρχε άγχος αλλά το μέταλλο έγειρε την πλάστιγγα υπέρ μας και μαζί με τον απίστευτο κόσμο τα καταφέραμε. Δεν περίμενε κανείς ένα εύκολο παιχνίδι, αν και ξεφύγαμε με 20+ πόντους. Η άμυνα μας έδωσε τη νίκη.

Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι ένας βασικός στόχος. Μετά το Κύπελλο έρχεται και αυτό. Πρώτα έχουμε τον Προμηθέα και μετά τη Φενέρ. Ελπίζω να πάμε στον τελικό. Δε με νοιάζει ποιος θα είναι ο αντίπαλος στον τελικό. Εμάς μας νοιάζει να πάμε εμείς στον τελικό».

