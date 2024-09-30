Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με την Adidas

Όπως έγινε γνωστό, όλα τα τμήματα των «πράσινων» θα ντύνονται με την παγκοσμίως αναγνωρίσιμη εταιρία αθλητικών ειδών, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος χρηματοδότησε τη συμφωνία, επιθυμώντας όλες οι ομάδες του Παναθηναϊκού να έχουν ομοιόμορφες εμφανίσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τον Ερασιτέχνη ύψους 200.000 ευρώ, δείχνοντας έτσι ξανά την στήριξή του στα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωσε του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Adidas και ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της ΠΑΕ κ. Γιάννη Αλαφούζο, για τη χορηγία του και την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του να «ντυθούν» τα τμήματα του Συλλόγου με την παγκοσμίως αναγνωρίσιμη αθλητική εταιρεία.

Σε μια σπουδαία συμφωνία προχώρησε ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος μαζί με την Adidas μέσω της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αναμφισβήτητα κεντρικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιάννης Αλαφούζος που ανέλαβε και τη χρηματοδότησή της.

Η επιθυμία του κ. Αλαφούζου και των συνεργατών του να είναι ομοιόμορφη η εικόνα του Παναθηναϊκού Α.Ο. με την ΠΑΕ δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή του προς τη Μάνα του Λόχου».

