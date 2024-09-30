Λογαριασμός
Πλήγμα για Μονακό: Νοκ άουτ για σχεδόν 1 μήνα ο Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης χάνει τα ματς της Μονακό για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες

Μονακό: Νοκ άουτ για σχεδόν έναν μήνα ο Καλάθης

Χωρίς τον Νικ Καλάθη θα αρχίσει τη σεζόν στην Ευρωλίγκα η Μονακό. Ο 35χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στο γόνατο και θα λείψει από τα παρκέ για 3-4 εβδομάδες.

Ο διεθνής άσος αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με Αρμάνι Μιλάνο εντός (3/10), Μακάμπι εντός (9/10), Μπαρτσελόνα εκτός (16/10) και Μονακό εντός (18/10), ενώ λογικά θα επιστρέψει κόντρα στην Παρί στις 24 Οκτωβρίου.

Ο Καλάθης προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν στη Φενέρμπαχτσε με 7,1 πόντους, 4,8 ασίστ και 4,2 ριμπάουντ σε 23:42 κατά μέσο όρο.

