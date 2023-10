Επτά μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων ο Φατζόλι για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού Αθλητικά 17:18, 17.10.2023 linkedin

Ο Νικολό Φατζόλι τιμωρήθηκε με επτά μήνες μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο παράνομο στοιχηματισμού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει σχεδόν όλη τη φετινή σεζόν