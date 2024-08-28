Νικολογιάννης: «Έφυγαν 57000 εισιτήρια - Να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός τις απουσίες της Λανς»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, ενόψει του αυριανού (29/08) κρισιμότατου ματς με τη Λανς.



Αρχικά, αναφέρθηκε στα 57 χιλιάδες εισιτήρια που έχουν φύγει, αλλά και στη σημαντική απουσία του Κέβιν Ντάνσο για τη Λανς, καθώς ο στόπερ της γαλλικής ομάδας θα παραχωρηθεί στη Ρόμα και αναμένεται να ταξιδέψει στην Ιταλία για τις ιατρικές εξετάσεις. «Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό».



Όσον αφορά στα όσα πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι» στη ρεβάνς, σχολίασε: «Πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει καλά, να εκμεταλλευτεί τις απουσίες της Λανς και να αξιοποιήσει όποια ευκαιρία του παρουσιαστεί και τα κενά που θα βρει. Η Λανς είναι μία ομάδα που σκοράρει συνεχώς, αν ο Παναθηναϊκός την κρατήσει μακριά από το σκοράρισμα θα είναι μία ευχάριστη έκπληξη. Αν συμβεί, θα έχει τις πιθανότητές του».



Τέλος, σχετικά με την ενδεκάδα είπε: «Φαίνεται πως ο Αλόνσο θα πάει σε ένα σχήμα με Ντραγκόφσκι, Κώτσιρα, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Ίνγκασον - Αράο, Τσέριν, Μπακασέτα - Τετέ, Πελίστρι και Ιωαννίδη».



