Παρατάσεις είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε.

Η UEFA αποφάσισε να τις διατηρήσει στους αγώνες του Champions League αρνούμενη να κάνει μία αλλαγή την οποία και ήθελαν οι ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα η σκέψη που είχε πέσει στο τραπέζι ήταν τα παιχνίδια να πήγαιναν απευθείας στα πέναλτι και να μην υπήρχε η παράταση ενδιάμεσα, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα λεπτά αγώνων των ποδοσφαιριστών άρα και η επιβάρυνσή τους μέσα στη σεζόν.

Ωστόσο, κρίθηκε πως είναι προτιμότερο και δικαιότερο να υπάρχει η παράταση δίνοντας χρόνο στις δύο ομάδες να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους σε κανονική ροή παιχνιδιού και όχι στα πέναλτι εκεί που και η τύχη παίζει μεγαλύτερο ρόλο.

Την ίδια στιγμή η UEFA θεώρησε ότι μια αποβολή της παράτασης από τους αγώνες θα είχε ως αποτέλεσμα να μειωνόταν το θέαμα και συνήθως οι ομάδες που είναι μικρότερης δυναμικότητας θα ξεκινούσαν τα παιχνίδια με στόχο να πήγαιναν τα ματς στα πέναλτι εκεί που οι πιθανότητες είναι πιο πολλές για την πρόκριση συγκριτικά με αυτές που υπάρχουν με την ύπαρξη της παράτασης.

Τέλος, η UEFA κρίνει ότι το νέο format του Champions League στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς ο αριθμός των ισοπαλιών έχει μειωθεί αισθητά από αυτό που εφαρμοζόταν. Το ποσοστό των ισοπαλιών από το 20% έπεσε στο 12,5%.

UEFA decides against scrapping extra time in Champions League next season.

Its club competitions committee has rejected proposal to go straight to penalties after 90mins. https://t.co/x3feluTN2L — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 8, 2025

