Eπιβλητικό Περιστέρι σάρωσε την Κουτάισι, προκρίθηκε και θα διεκδικήσει ως το τέλος την πρωτιά

Το Περιστέρι, παρά το νωθρό του ξεκίνημα κατάφερε να επικρατήσει της Κουτάισι με 101-53 για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 4-1. Η νίκη αυτή, που προήλθε μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα εντός και εκτός συνόρων, εξασφάλισε στους «κυανοκίτρινους» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα παραμένουν ζωντανοί στο κυνήγι της πρώτης θέσης, αν και μόνο με θαύμα θα τη χάσει η Μπιλμπάο. Οι Γεωργιανοί που προηγήθηκαν στην αρχή του αγώνα με 5-0, δεν μπόρεσαν να δείξουν ανάλογο πρόσωπο στη συνέχεια του αγώνα και γνώρισαν την 4η ήττα τους σε πέντε ματς.

Πρώτος σκόρερ για το εντυπωσιακό Περιστέρι ήταν για ακόμη μια φορά ο Βαν Τούμπεργκεν με 18 πόντους, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Άλβαρο Καρντένας με 14 πόντους και 4 κλεψίματα την ώρα που ο 17χρονος Αλεξανδρος Θωμάκος έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με 9 πόντους. Για τους ηττημένους διεσώθη ο Μπόικιν με 13 πόντους.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε αρκετά νευρικά από πλευράς Περιστερίου, με τους Γεωργιανούς , έπειτα από πέντε πόντους του Μπόικιν, να καταφέρνουν να προηγηθούν 5-0. Οι φιλοξενούμενοι προσαρμόστηκαν και με τα καλάθια των Καρντένας και Βαν Τούμπεργκεν, όχι απλά μπήκαν σε θέση οδηγού, αλλά με επιμέρους 12-2 πήραν αέρα πέντε πόντων (12-7) στα μέσα της πρώτης περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι Γεωργιανοί ήταν αρκετά εύστοχοι πίσω από τη γραμμή των 6,75 (3/6 τριπ.), δεν μπορούσαν να απειλήσουν με άλλο τρόπο και είδαν την ομάδα των δυτικών προαστίων, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Καρντένας (10 πόντοι) να ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (22-16).

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, πάτησε το γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να απλοποιήσει τα πράγματα. Συγκεκριμένα, οι «κυανοκίτρινοι» έτρεξαν αναπάντητο σερί 12-0 με το σκορ να διαμορφώνεται στο 34-16, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ανάμεσα στους σκόρερ του Περιστερίου και ο βενιαμίν, Αλέξανδρος Θωμάκος, ο οποίος σκόραρε για τρείς στην πρώτη του προσπάθεια. Οι φιλοξενούμενοι, όντας κυριαρχικοί στη δεύτερη περίοδο, με επιμέρους 26-7 και τον Μουράτο να σκοράρει με buzzer-beater πίσω από το κέντρο, πήγαν στα αποδυτήρια με +25 (48-23).

Προιόντος του χρόνου, η διαφορά συνέχιζε να έχει ανοδικές τάσεις. Ο Κακλαμανάκης σκοράροντας κάτω από τη ρακέτα, έστειλε τη διαφορά στο +31 (66-35) 3’ 29’’ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Η Κουτάισι, παρά το καλό της ξεκίνημα, ιδίως από τη γραμμή του τριπόντου (50%) δεν είχε ανάλογη συνέχεια με το ποσοστό να υποχωρεί στο 33%. Παράλληλα τα 19 κλεψίματα του Περιστερίου σε μόλις τρία δεκάλεπτα, έναντι μόνο τεσσάρων των γηπεδούχων έστειλαν τη διαφορά στο +35 και το 39-74 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Οι γηπεδούχοι είδαν την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να τρέχει 7-0 σερί στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου με το σκορ να πηγαίνει στο 39-81. Το Περιστέρι έστειλε τη διαφορά στο +50 με τον Παπαγεωργίου να εκτελεί για τρείς και να διαμορφώνει το σκορ στο 51-101. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος με τους «κυανοκίτρινους» να παίρνουν τελικά το ροζ φύλλο αγώνα με 101-53.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 23-48, 39-74, 53-101

