Κύπελλο: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της με τη διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής, η οποία περιλαμβάνει δέκα αναμετρήσεις σε τρεις ημέρες. Το νέο φορμάτ της διοργάνωσης έχει ήδη δώσει ξεχωριστές συγκινήσεις, καθώς ομάδες από διαφορετικές κατηγορίες βρίσκονται αντιμέτωπες σε ισότιμη βάση, προσφέροντας απρόβλεπτα αποτελέσματα και σπουδαίες ιστορίες για τους φιλάθλους.

Η συγκεκριμένη αγωνιστική είναι ουσιαστικά η τελευταία πλήρης στροφή της φάσης, αφού η 5η θα αφορά αποκλειστικά τα εξ αναβολής παιχνίδια των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Έτσι, η δράση των ημερών αυτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες και την εικόνα των ομίλων.

Ο Ολυμπιακός ανοίγει το πρόγραμμα των «μεγάλων» στις 13:00 απέναντι στην Ελλάς Σύρου, η ΑΕΚ συνεχίζει στις 17:30 με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena, ο Παναθηναϊκός παίρνει σειρά στις 19:30 υποδεχόμενος την Κηφισιά, ενώ το βράδυ στις 21:30 η Θεσσαλονίκη ζει το κορυφαίο ντέρμπι με τον Άρη να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος-Αιγάλεω

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός

15:00 Μαρκό-Λεβαδειακός

15:00 Athens Kallithea-Καβάλα

16:00 ΑΕΛ-Ατρόμητος Αθηνών

17:00 Αστέρας Τρίπολης-Ηλιούπολη

17:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ

19:30 Παναθηναϊκός-Κηφισιά

21:30 Άρης-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής-Παναιτωλικός

