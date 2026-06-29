Τεχεράνη: Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες

Το Ιράν ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης (MoU) και όχι η έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για μια οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι ιρανική τεχνική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ εντός της εβδομάδας, προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία, καθώς, όπως ανέφερε, προηγείται η υλοποίηση συγκεκριμένων σημείων του μνημονίου.

Ο εκπρόσωπος διέψευσε επίσης οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίσκεψης της ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ντόχα και της παρουσίας Αμερικανών αξιωματούχων στο Κατάρ, τονίζοντας ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι «το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ».

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ! Πρόεδρος ΝΤ. ΤΖ. Τ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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