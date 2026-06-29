Χουάνκαρ: «Έπειτα από 15 χρόνια, οι τραυματισμοί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω…»!

Ο Χουάνκαρ τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για μια 4ετία, ενώ, η τελευταία ομάδα του ήταν ο Άρης, από τον οποίο είχε αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2025.

Έχοντας αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης και έχοντας παίξει για τις Μπράγκα, Σαραγόσα, Μπέτις, Γρανάδα και Μάλαγα στη διαδρομή του στα γήπεδα, δέθηκε ίσως και περισσότερο απ’ οποιαδήποτε, με το «τριφύλλι».

Ο Ισπανός φουλ μπακ στην ηλικία των 36 ετών ανακοίνωσε πως το φινάλε της καριέρας του έρχεται λόγω τραυματισμών που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει, αλλά αποχωρεί με γεμάτη καρδιά και τεράστια ευγνωμοσύνη προς το άθλημα.



«Πέρασα πολλά χρόνια με θυσίες, προσπάθειες, πειθαρχία, μακριά από το σπίτι μου, δάκρυα, πόνους, χειρουργεία, νίκες, ήττες και στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πονάει αυτό το “αντίο”, αλλά αισθάνομαι υπερήφανος. Έδωσα τα πάντα μέχρι και την τελευταία στιγμή» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.