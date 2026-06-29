Στην ανακοίνωση της συγκρότησης Πολιτικού Συμβουλίου προχώρησε το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η σύνθεση του οργάνου του κόμματος έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα λειτουργήσει μέχρι την διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου του κινήματος, ενώ θα ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες.

Τα εννέα πρόσωπα που θα το συγκροτούν, όπως αναφέρεται και στην σχετική ανακοίνωση, θα έχουν ως αποστολή «την στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, ευχήθηκε στα στελέχη για τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. «Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική εργασία σε όλες και όλους για την επιτυχία του Κινήματός μας «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», στο οποίο προσβλέπει και ελπίζει ο ελληνικός λαός για να ζούμε στην χώρα μας με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια», ανέφερε η κυρία Καρυστιανού.

Οι «εννέα» του Πολιτικού Συμβουλίου

Στο Πολιτικό Συμβούλιο του κινήματος βλέπουμε γνώριμα πρόσωπα που έχουμε δει ήδη στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η δικηγόρος, Μαρία Γρατσία.

Την υπόλοιπη ομάδα, απαρτίζουν ο καθηγητής νομικής και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δημήτρη Παναγιωτόπουλος,

η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία είναι σχολική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια Gestalt και υποψήφια διδάκτορας Ιατρικής στο ΑΠΘ

και ο αγρότης από τα Φάρσαλα, Γιώργος Δρόσος.

Ένας από τους εννέα είναι και ο Μηχανολόγος Μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

Την ομάδα συμπληρώνουν ο αγγειοχειρουργός, Χρήστος Παπασιδέρης,

ο Ροδίτης δικηγόρος και πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Χατζηαντωνίου,

αλλά και ο νομικός σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, Κυριάκος Παναγόπουλος.

Πηγή: skai.gr

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