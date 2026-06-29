Της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Κατηγορούμενος, φίλος του θύματος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή, υποδεικνύοντας τον 18χρονο δράστη, ως εκείνον που έφερε μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως έχει καταθέσει προανακριτικά ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος.

«Φώναζα στο θύμα, που καταδιώκει τον δράστη, ότι ο 18χρονος έχει μαχαίρι, να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Δεν πρόλαβα να φτάσω, βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια», φέρεται να είπε.



Πηγή: skai.gr

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