Επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και ο bwin ΣΠΟΡ FM 94.6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης όλων των παιχνιδιών της 3ης αγωνιστικής.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (13.09), αρχίζοντας από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 18:00. Στις 20:00 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Άρη και την ίδια ώρα παίζουν Παναιτωλικός-Βόλος.

Την Κυριακή (14.09) ξεκινάμε δυναμικά με δύο αναμετρήσεις στις 18:00, με την Κηφισιά ως τυπικά γηπεδούχο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Πανθεσσαλικό» και τον Αστέρα AKTOR να φιλοξενεί την Λάρισα.

Δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με την αναμέτρηση ΟΦΗ-ΠΑΟΚ.

Μετά το τέλος των αγώνων, παίζουμε μπάλα στο στούντιο, με σχόλια και ρεπορτάζ, αλλά και τις δικές σας απόψεις, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα αυτά με τη σφραγίδα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, με την σφραγίδα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

