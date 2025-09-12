Ελλάδα-Τουρκία: Ιστορικό ντέρμπι με φόντο τον μεγάλο τελικό

Έσπασε την «κατάρα» 16 χρόνων και έχει ραντεβού με την ιστορία η Εθνική!

Σε ημιτελικό Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 2009 και με φόντο την πρόκριση σε έναν τελικό για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και από το 2005 που τελικά το σήκωσε, η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Τουρκία (21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), στη Ρίγα της Λετονίας!

Έχοντας ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο της Λιθουανίας με νίκη 87-76 στα προημιτελικά, η Εθνική μας έβαλε την ταμπέλα της επιτυχημένης πορείας στη φετινή της περιπέτεια και πλέον έχει μπροστά της μια ιστορική και σπάνια ευκαιρία, να εξασφαλίσει μετάλλιο και να διεκδικήσει την κούπα σε ένα και μόνο τελευταίο παιχνίδι, το βράδυ της Κυριακής κόντρα σε μια εκ των Γερμανίας και Φινλανδίας!

Με τους πάντες ετοιμοπόλεμους και με περίπου 2.000 Έλληνες στο πλευρό τους, η Εθνική μας τίθεται αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη από τις αντιπάλους που έχει βρει ως τώρα στον δρόμο της στο φετινό Ευρωμπάσκετ.

«Θα είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Ξέρετε τα πάντα για την Τουρκία, τους παίκτες-κλειδιά και πώς παίζουν. Είναι ένα παιχνίδι που σε οδηγεί στον τελικό, η πιο έτοιμη ομάδα πνευματικά και αγωνιστικά θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει του ματς ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος σχολίασε και τις δηλώσεις του Αταμάν, με τον Κώστα Σλούκα να προσθέτει από πλευράς του: «Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο… άπειρος σε τέτοια παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που παίζω ημιτελικό με την Εθνική ομάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ συναισθηματικό παιχνίδι για εμένα, όπως όλα με το εθνόσημο. Το έχω πει 30 φορές και θα το ξαναπώ, είναι ένα τεράστιο ματς για όλους μας. Για λόλο το έθνος, Υπάρχει προσμονή και εμπιστοσύνη στην ομάδα».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει αήττητη την εντυπωσιακή πορεία της στη διοργάνωση, ξεκίνησε με επιβλητική νίκη κόντρα στην οικοδέσποινα Λετονία και έκανε το 5/5 στον όμιλό της, παίρνοντας και την πρωτιά από τη Σερβία, ενώ στους «16» δυσκολεύτηκε πριν αποκλείσει τη Σουηδία, πριν επιβληθεί με 91-77 της Πολωνίας. Ιστορικό και για εκείνη το παιχνίδι, αφού βρίσκεται για μόλις δεύτερη φορά σε ημιτελικό Ευρωμπάσκετ, πρώτη μετά το 2001 που φιλοξένησαν τη διοργάνωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.