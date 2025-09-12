Παναθηναϊκός: Ο «πολύτιμος» Γκριγκόνις και το μοναδικό χαρακτηριστικό του

Ο Μάριους Γκριγκόνις έχει περάσει πολλά στον Παναθηναϊκό. Την πρώτη του σεζόν ήταν σε μία ομάδα κάτω του μετρίου και εκείνος «χάθηκε» σε αυτό. Ωστόσο όταν είχε αναλάβει ο Σερέλης μετά τον Ράντονιτς, τότε ο Λιθουανός έδειξε καλά στοιχεία. Το επόμενο καλοκαίρι ο Εργκίν Αταμάν ήρθε στο Τριφύλλι και άλλαξε τα πάντα. Ωστόσο ο «Γκρίγκο» πάλεψε για μία θέση στο ρόστερ και τελικά τα κατάφερε.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.