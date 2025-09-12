Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ο «πολύτιμος» Γκριγκόνις και το μοναδικό χαρακτηριστικό του

Ο Λιθουανός γκαρντ είναι πλέον διαθέσιμος για τον Εργκίν Αταμάν και του… λύνει τα χέρια αναφορικά με την εκτέλεση  

Μάριους Γκριγκόνις

Ο Μάριους Γκριγκόνις έχει περάσει πολλά στον Παναθηναϊκό. Την πρώτη του σεζόν ήταν σε μία ομάδα κάτω του μετρίου και εκείνος «χάθηκε» σε αυτό. Ωστόσο όταν είχε αναλάβει ο Σερέλης μετά τον Ράντονιτς, τότε ο Λιθουανός έδειξε καλά στοιχεία. Το επόμενο καλοκαίρι ο Εργκίν Αταμάν ήρθε στο Τριφύλλι και άλλαξε τα πάντα. Ωστόσο ο «Γκρίγκο» πάλεψε για μία θέση στο ρόστερ και τελικά τα κατάφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark