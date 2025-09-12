Η FIFA έλαβε 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις για εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε 24 ώρες

Περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις για εισιτήρια από οπαδούς σε 210 χώρες έχουν ληφθεί από τη FIFA εντός 24 ωρών από την έναρξη της κλήρωσης για την προπώληση εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, δήλωσε την Πέμπτη η διοργανώτρια αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η εξαιρετική παγκόσμια ζήτηση για το τουρνουά προήλθε κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, ακολουθούμενες από την Αργεντινή, την Κολομβία, τη Βραζιλία, την Αγγλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία.

Αξιοσημείωτη είναι η διεθνής απήχηση του διευρυμένου τουρνουά με 48 ομάδες, το οποίο θα φιλοξενηθεί από το Μεξικό, τον Καναδά και τις ΗΠΑ και θα περιλαμβάνει 104 αγώνες σε 16 πόλεις.

Η κλήρωση είναι ανοιχτή μέχρι τις 11:00 ET (17:00 CET) στις 19 Σεπτεμβρίου και η ώρα συμμετοχής δεν επηρεάζει τις πιθανότητες των φιλάθλων να εξασφαλίσουν εισιτήρια.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέσω email από τις 29 Σεπτεμβρίου και θα τους δοθούν συγκεκριμένες ώρες για την αγορά εισιτηρίων από την 1η Οκτωβρίου.

Τα εισιτήρια θα ξεκινούν από 60 δολάρια, ωστόσο θα ισχύει δυναμική τιμολόγηση κατά την πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων, με τους οπαδούς να πληρώνουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Πρόσθετες φάσεις πώλησης εισιτηρίων έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

