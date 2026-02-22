Επιστροφή στις νίκες με νέο «χτύπημα» Τετέι και φουλ για 4άδα ο Παναθηναϊκός

Επιστροφή στις νίκες με πολύτιμο «διπλό» για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε 2-0 επί του ΟΦΗ στο άδειο και βροχερό Παγκρήτιο για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο στη «μάχη» της 4άδας!

Πράγματι, οι «πράσινοι» πλησίασαν στο -3 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ο οποίος απόψε φιλοξενείται στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ και είναι πολύ πιθανό να απωλέσει βαθμούς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε πάλι την ομάδα του με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν κάθισε στο τέρμα, με τους Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Ερνάντεθ τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος αγωνίστηκαν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σιώπης και Κοντούρης κινήθηκαν στον άξονα. Με τους Παντελίδη και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Με 3-4-3 παρατάχθηκε το σύνολο του Χρήστου Κόντη. Στο τέρμα κάθισε ο Χριστογεώργος, στα στόπερ έπαιξαν οι Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, με τους Ανδρούτσο και Αθανασίου να αγωνίζονται στα πλευρά, ενώ Κανελλόπουλος και Αποστολάκης βρέθηκαν στα χαφ. Φούντας και Νους στα «φτερά», με τον Σαλσέδο να παίζει στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα. Ο Καλάμπρια έβγαλε πολύ ωραία μακρινή μπαλιά, με τον Τετέι να φεύγει στην πλάτη της άμυνας προλαβαίνοντας τον Χριστογεώργο με εντυπωσιακή «λόμπα» για το 0-1 στο 6ο λεπτό. Η πρώτη απειλή από πλευράς ΟΦΗ ήρθε στο 11’, με τον Αθανασίου να πατάει επικίνδυνα περιοχή αλλά τον Γέντβαϊ να βάζει την κόντρα στο γύρισμά του και την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Λαφόν.



Οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ στο 14ο λεπτό. Ο Τετέι άνοιξε στον Παντελίδη, αυτός εκτέλεσε από καλή θέση, όμως το τελείωμά του με το δεξί ήταν αδύναμο και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα. Γρήγορα, όμως, ο ΟΦΗ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, με τον Νους να βγαίνει σε θέση τετ-α-τετ μετά από συνεργασία με τον Σαλσέδο, αλλά τον Λαφόν να κάνει εκπληκτική επέμβαση στο 16’.

Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 31ο λεπτό και ήταν για τον Παναθηναϊκό. Μετά από γέμισμα του Λαφόν και παρέμβαση του Τετέι, ο Παντελίδης έφυγε στον χώρο και βρήκε τον αμαρκάριστο Αντίνο, με τον Αργεντινό να κάνει κακό κοντρόλ και να μην προλαβαίνει να εκτελέσει. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» τρόμαξαν όταν βρέθηκε στο έδαφος ο Τετέι μετά από άτσαλο μαρκάρισμα του Λαμπρόπουλου, όμως ο Έλληνας επιθετικός όχι μόνο επέστρεψε, αλλά έκανε εντυπωσιακή κούρσα και σέντρα, με τον Αντίνο να εκτελεί αδύναμα στα σώματα στο 38ο λεπτό.

Το ημίχρονο έκλεισε με μία καλή στιγμή για κάθε ομάδα. Στο 41’, ο Φούντας πρόλαβε τον Ερνάντεθ ενώ ο Λαφόν ήταν εκτός εστίας, ο Ιβοριανός πορτιέρε όμως το κατάλαβε και γύρισε γρήγορα στο τέρμα του, προλαβαίνοντας να μπλοκάρει. Λίγο αργότερα, στο 44ο λεπτό, ο Τετέι πάτησε επικίνδυνα περιοχή και προσπάθησε να βρει τν Αντίνο, όμως ο Λαμπρόπουλος παρενέβη καθοριστικά στη φάση.

Τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους κύλησαν χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο, με μοναδική απειλή την ωραία ενέργεια του Τετέι, που άνοιξε για τον Αντίνο, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να φτάσει σε εκτέλεση στο 55ο λεπτό. Στο 66’, ο Σαλσέδο έκανε μέτρα με την μπάλα και βρήκε τον Νους, ο οποίος πέρασε τον Ερνάντεθ αλλά νικήθηκε από τον Λαφόν και πάλι.

Ο ρυθμός έπεσε μετά τις αλλαγές των δύο προπονητών, με τον Ζαρουρί στο 71ο λεπτό να βρίσκει χώρο και να εκτελεί, αλλά τον Κωστούλα να βάζει την κόντρα όσο χρειάστηκε ώστε η μπάλα να φύγει κόρνερ. Στο 82’, ο Κυριακόπουλος έκανε ωραία σέντρα αλλά ο Ταμπόρδα δεν πρόλαβε να μπει στη φάση, ενώ ένα σουτ του Τσέριν λίγο αργότερα κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.

Παρόλο που ο ΟΦΗ χρειαζόταν γκολ, δεν κατάφερε να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Λαφόν. Αντίθετα, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, ο Τιάγκο Νους έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στον Άνταμ Τσέριν και ο Κατσικογιάννης μετά από παρέμβαση του VAR έδειξε τη βούλα του πέναλτι. Ο Αργεντινός αποβλήθηκε και ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση, γράφοντας το τελικό 0-2.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος – Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (88’ Σενγκέλια) - Ανδρούτσος, Αποστολάκης (64’ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Αθανασίου – Φούντας (71’ Ισέκα), Νους, Σαλσέδο (88’ Θεοδοσουλάκης).

Στον πάγκο έμειναν οι Λίλο, Κατσίκας, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν - Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ (72’ Κάτρης) - Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης (72’ Τσέριν) – Αντίνο (62’ Ζαρουρί), Παντελίδης (62’ Ταμπόρδα) – Τετέι (81’ Σφιντέρσκι)

Στον πάγκο έμειναν οι Τσάβες, Κότσαρης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Διαμαντής

4ος: Ανδριανός

VAR: Ματσούκας

AVAR: Παπαδόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.