ΣΕΓΑΣ: Συνάντηση του Εμμανουήλ Καραλή με τη Σοφία Σακοράφα

Εμμανουήλ Καραλής και Σοφία Σακοράφα είχαν την ευκαιρία την Πέμπτη για μία ουσιαστική και θερμή συζήτηση στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ, ανταλλάσσοντας απόψεις πάνω σε θέματα που γνωρίζουν καλά από την εμπειρία τους στα στάδια.

Ο 25χρονος πρωταθλητής εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεκδικήσει νέες διακρίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Σιλεσίας, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στο Μπέρμιγχαμ, καθώς και στον νέο θεσμό της WA, το Ultimate Games.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι ο αθλητής θα καταφέρει να υλοποιήσει τους στόχους του, χάρη στη συνέπεια, την αγάπη και τη σκληρή δουλειά που τον χαρακτηρίζουν.

