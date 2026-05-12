Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκτήσει τον έλεγχο της Σεβίλλης, σε μία εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον του ιστορικού ισπανικού συλλόγου. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις με τους βασικούς μετόχους της ομάδας, επετεύχθη καταρχήν συμφωνία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στη Five Eleven Capital, επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει ενεργά και ο πρώην αρχηγός της εθνικής Ισπανίας.

Οι συζητήσεις κορυφώθηκαν στη Σεβίλλη, όπου ο Ράμος, συνοδευόμενος από τον αδελφό και στενό συνεργάτη του Ρενέ Ράμος, είχε καθοριστική συνάντηση με τους μεγαλομετόχους του συλλόγου. Η συμφωνία απομένει πλέον να οριστικοποιηθεί μέσω των απαραίτητων νομικών και συμβολαιογραφικών διαδικασιών.

Το ενδιαφέρον της πλευράς Ράμος είχε εκδηλωθεί ήδη από τον Ιανουάριο, όταν υπεγράφη επιστολή προθέσεων και ξεκίνησε περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύσεων. Η διαφαινόμενη αλλαγή ιδιοκτησίας έρχεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τη Σεβίλλη, η οποία δίνει μάχη για την παραμονή της στη La Liga. Μάλιστα, η συμφωνία φαίνεται να «κλείδωσε» λίγες ώρες πριν από τον καθοριστικό αγώνα απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, ο Ράμος δεν θα έχει μόνο συμβολικό ρόλο στο νέο σχήμα, αλλά θα συμμετέχει ενεργά στις στρατηγικές και αγωνιστικές αποφάσεις του συλλόγου. Το αθλητικό πρότζεκτ της Five Eleven Capital φέρεται να οργανώνεται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.