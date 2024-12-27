Επίσημο: Νέος προπονητής της Αλ Σαμπάμπ ο Φατίχ Τερίμ

Και τυπικά εποχή Φατίχ Τερίμ στην Αλ Σαμπάμπ!
Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, λίγους μήνες μετά την απομάκρυνσή του από τον «πράσινο» πάγκο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Σαουδική Αραβία, διαδεχόμενος τον Βίτορ Περέιρα.
Μάλιστα ο «Αυτοκράτορας», που υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν, παρουσιάστηκε με ένα βίντεο με τη χρήση του ΑΙ και με τη φράση «Έτοιμοι για δουλειά» στο οποίο πρωταγωνιστεί και ο Ντάνιελ Ποντένσε!
Al Shabab’ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor! @fatihterim 🫡👑 https://t.co/g99NCXtHkO— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) December 27, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.