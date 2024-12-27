Λογαριασμός
Επίσημο: Νέος προπονητής της Αλ Σαμπάμπ ο Φατίχ Τερίμ

Νέος προπονητής της Αλ Σαμπάμπ με κάθε επισημότητα είναι ο Φατίχ Τερίμ με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να τον ανακοινώνει με ένα βίντεο με τη χρήση AI

Φατίχ Τερίμ

Και τυπικά εποχή Φατίχ Τερίμ στην Αλ Σαμπάμπ!

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, λίγους μήνες μετά την απομάκρυνσή του από τον «πράσινο» πάγκο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Σαουδική Αραβία, διαδεχόμενος τον Βίτορ Περέιρα.

Μάλιστα ο «Αυτοκράτορας», που υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν, παρουσιάστηκε με ένα βίντεο με τη χρήση του ΑΙ και με τη φράση «Έτοιμοι για δουλειά» στο οποίο πρωταγωνιστεί και ο Ντάνιελ Ποντένσε!

Πηγή: skai.gr

Φατίχ Τερίμ Σαουδική Αραβία
