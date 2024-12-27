Γκέλα μέσα στο Μιλγουόκι για τους αποδεκατισμένους Μπακς. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζει για τρίτο σερί ματς και τον Λίλαρντ, επίσης, να μην αγωνίζεται, τα «ελάφια» ηττήθηκαν 111-105 από τους Νετς.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι παρότι βρέθηκαν στο +13, είδαν την ομάδα του Μπρούκλιν να επιστρέφει και να έχει σταθερά το προβάδισμα στην 4η περίοδο επικρατώντας στο τέλος.

Κορυφαίος για τους Μπακς ο Μίντλετον που πέτυχε 21 πόντους, την στιγμή που ο Λόπες είχε 20 και ο Πόρτις 18. Για τους νικητές ο Καμ Τζόνσον σκόραρε 29 πόντους, ο Κλόνι 20, ενώ ο Μίλτον με 4/6 τρίποντα σταμάτησε στους 20 πόντους.

Στο 16-12 έπεσαν οι Μπακς, στο 18-12 ανέβηκαν οι Νετς.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-27, 59-51, 82-76, 105-111

ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Πόρτις 18 (7/16 σουτ, 8 ριμπάουντ), Μίντλετον 21 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 7 λάθη), Λόπεζ 20 (4/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζάκσον 8, Ρόλινς 7 (1/5 τρίποντα), Πρινς 9 (3/6 τρίποντα), Ράιτ, Τρεντ 14 (2), Γκριν 8 (2/7 τρίποντα)

ΝΕΤΣ (Τζόρντι Φερνάντεθ): Κλόνι 20 (6/9 τρίποντα), Καμ. Τζόνσον 29 (4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 λάθη), Κλάξτον 13 (7 ριμπάουντ), Σίμονς 8 (9 ασίστ, 6 λάθη), Κίον Τζόνσον 12 (5/15 σουτ, 2/9 τρίποντα), Γουίλσον 4, Σαρπ, Μίλτον 20 (4/6 τρίποντα), Μάρτιν 5, Μπίκμαν

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.