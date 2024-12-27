Λογαριασμός
Εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες Γιάννη-Λίλαρντ και άλωσαν το Μιλγουόκι οι Νετς

Εκμεταλλευόμενοι τη νέα απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και αυτή του Ντέιμιαν Λίλαρντ, οι Νετς πέρασαν από το Μιλγουόκι με σκορ 111-105

Μπρούκλιν Νετς

Γκέλα μέσα στο Μιλγουόκι για τους αποδεκατισμένους Μπακς. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζει για τρίτο σερί ματς και τον Λίλαρντ, επίσης, να μην αγωνίζεται, τα «ελάφια» ηττήθηκαν 111-105 από τους Νετς.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι παρότι βρέθηκαν στο +13, είδαν την ομάδα του Μπρούκλιν να επιστρέφει και να έχει σταθερά το προβάδισμα στην 4η περίοδο επικρατώντας στο τέλος.

Κορυφαίος για τους Μπακς ο Μίντλετον που πέτυχε 21 πόντους, την στιγμή που ο Λόπες είχε 20 και ο Πόρτις 18. Για τους νικητές ο Καμ Τζόνσον σκόραρε 29 πόντους, ο Κλόνι 20, ενώ ο Μίλτον με 4/6 τρίποντα σταμάτησε στους 20 πόντους.

Στο 16-12 έπεσαν οι Μπακς, στο 18-12 ανέβηκαν οι Νετς.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-27, 59-51, 82-76, 105-111

ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Πόρτις 18 (7/16 σουτ, 8 ριμπάουντ), Μίντλετον 21 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 7 λάθη), Λόπεζ 20 (4/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζάκσον 8, Ρόλινς 7 (1/5 τρίποντα), Πρινς 9 (3/6 τρίποντα), Ράιτ, Τρεντ 14 (2), Γκριν 8 (2/7 τρίποντα)

ΝΕΤΣ (Τζόρντι Φερνάντεθ): Κλόνι 20 (6/9 τρίποντα), Καμ. Τζόνσον 29 (4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 λάθη), Κλάξτον 13 (7 ριμπάουντ), Σίμονς 8 (9 ασίστ, 6 λάθη), Κίον Τζόνσον 12 (5/15 σουτ, 2/9 τρίποντα), Γουίλσον 4, Σαρπ, Μίλτον 20 (4/6 τρίποντα), Μάρτιν 5, Μπίκμαν

Πηγή: sport-fm.gr

