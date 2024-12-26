Αταμάν: «Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα στο transition»

Το σημείο που πρέπει ο Παναθηναϊκός AKTOR να προσέξει περισσότερο στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν στο Μόναχο, σημείωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Παρασκευής, ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στο αμυντικό transition.

«Ειδικά στο γήπεδο της η FC Bayern Munich τρέχει πολύ το γήπεδο. Επιθετικά επιχειρεί πολλά τρίποντα στον αιφνιδιασμό και coast to coast. Επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα στο transition κι επιθετικά να ελέγξουμε την κατάσταση και να πάμε περισσότερο στο πέντε εναντίον πέντε. Αυτό θα είναι το κλειδί», τόνισε.

