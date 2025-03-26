Ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται στη «Χάλα Πιονίρ» του Βελιγραδίου από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:05, ΝοvaSports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ψάχνοντας τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας.

Στην προηγούμενη αγωνιστική, οι «πράσινοι» ζορίστηκαν περισσότερο του αναμενομένου κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ, όμως τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη 91-81 χάρη σε ένα ξέσπασμα στο φινάλε της αναμέτρησης. Πλέον, έχουν ρεκόρ 19-11 και βρίσκονται μόνοι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, γνωρίζοντας πως κάθε ροζ φύλλο τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο της τετράδας.

Παρόλα αυτά, πέρα από το «εμπόδιο» της Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τους πολλούς τραυματισμούς, αφού το ματς με την Άλμπα τον άφησε ακόμη πιο «λαβωμένο». Πέρα από τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Ομέρ Γιουρτσεβέν, ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ιωάννη Παπαπέτρου και Τζέντι Όσμαν, που έπαθαν αμφότεροι διάστρεμμα κόντρα στους Γερμανούς και δεν θα αγωνιστούν στο Βελιγράδι.

Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν έχει κάποιο μεγάλο στόχο στη διοργάνωση, καθώς με ρεκόρ 10-20 έχει ήδη αποκλειστεί και μαθηματικά από τη δεκάδα. Ο ισραηλινός σύλλογος διανύει συνολικά μία από τις χειρότερες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει φορμαριστεί για τα καλά. Πράγματι, η «ομάδα του λαού» μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες με Φενέρ, Βιλερμπάν, Μονακό και Βίρτους, αποδεικνύοντας πως είναι πολύ επικίνδυνος αντίπαλος παρά την έλλειψη στόχων.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα της Μακάμπι, ο Μαριάλ Σαγιόκ τραυματίστηκε στον ώμο στο παιχνίδι με την Χάποελ Χολόν για το πρωτάθλημα και θα απουσιάζει από την αναμέτρηση με τους «πράσινους». Παράλληλα, εκτός αγώνων για τη Μακάμπι είναι και οι Χασιέλ Ριβέρο και Τζέιλεν Χορντ, που απουσιάζουν εδώ και καιρό από την ενεργό δράση. Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Ούρος Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία).

Στα άλλα ματς της ημέρας, η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Μπασκόνια (19:30, NovaSports 4), με τους Τούρκους να δίνουν μάχη για τη 10άδα και τους Βάσκους να έχουν μείνει πολύ πίσω, έχοντας ουσιαστικά τεθεί εκτός μάχης για την post-season. Aνάλογο είναι και το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Βίρτους Μπολόνια (21:00, NovaSports Start), αφού οι Σέρβοι κάνουν πορεία για playoffs και οι Ιταλοί έχουν ήδη τεθεί εκτός «μάχης».

