Είχε ήδη προκριθεί νωρίτερα, μέσω της Ουρουγουάης, και φρόντισε να το «γλεντήσει» ανάλογα η Αργεντινή κόντρα στη Βραζιλία.
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, έστω και χωρίς τον Λιονέλ Μέσι στη σύνθεσή της, σάρωσε 4-1 τη «σελεσάο» στο Μπουένος Άιρες στο κατ’ ευφημισμόν κλασικό ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής και ξέφυγε με +8 στην κορυφή από το δεύτερο Εκουαδόρ και με +10 από την τρίτη «σελέστε», όπως κι από τους «καριόκας», οι οποίοι βρίσκονται στην προνομιούχο εξάδα που προκρίνεται απευθείας στα τελικά.
Μόλις στο 4’ ο Χούλιαν Άλβαρες έκανε το 1-0 και στο 12’ ο Εντσο Φερνάντες το 2-0 για την «αλμπισελέστε».
Οι παίκτες του Ντοριβάλ συνήλθαν και μείωσαν με τον Κούνια στο 26΄, όμως ο ο ΜακΆλιστερ στο 37' διαμόρφωσε το 3-1 ως αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Η Αργεντινή έριξε ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλα αυτά ο Τζιοβάνι Σιμεόνε στο 71΄ διαμόρφωσε το τελικό 4-1.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:
Τρίτη (25/03)
Βολιβία-Ουρουγουάη 0-0
Τετάρτη (26/03)
Βενεζουέλα-Περού 1-0
Κολομβία-Παραγουάη 2-2
Αργεντινή-Βραζιλία 4-1
Χιλή-Εκουαδόρ 0-0
