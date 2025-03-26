Είχε ήδη προκριθεί νωρίτερα, μέσω της Ουρουγουάης, και φρόντισε να το «γλεντήσει» ανάλογα η Αργεντινή κόντρα στη Βραζιλία.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, έστω και χωρίς τον Λιονέλ Μέσι στη σύνθεσή της, σάρωσε 4-1 τη «σελεσάο» στο Μπουένος Άιρες στο κατ’ ευφημισμόν κλασικό ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής και ξέφυγε με +8 στην κορυφή από το δεύτερο Εκουαδόρ και με +10 από την τρίτη «σελέστε», όπως κι από τους «καριόκας», οι οποίοι βρίσκονται στην προνομιούχο εξάδα που προκρίνεται απευθείας στα τελικά.

Μόλις στο 4’ ο Χούλιαν Άλβαρες έκανε το 1-0 και στο 12’ ο Εντσο Φερνάντες το 2-0 για την «αλμπισελέστε».

Οι παίκτες του Ντοριβάλ συνήλθαν και μείωσαν με τον Κούνια στο 26΄, όμως ο ο ΜακΆλιστερ στο 37' διαμόρφωσε το 3-1 ως αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Η Αργεντινή έριξε ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλα αυτά ο Τζιοβάνι Σιμεόνε στο 71΄ διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Τρίτη (25/03)

Βολιβία-Ουρουγουάη 0-0

Τετάρτη (26/03)

Βενεζουέλα-Περού 1-0

Κολομβία-Παραγουάη 2-2

Αργεντινή-Βραζιλία 4-1

Χιλή-Εκουαδόρ 0-0

