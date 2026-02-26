Επίσημα νέος προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου

Ημέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να προβαίνουν στην επισημοποίηση της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Λίγη μόνο ώρα μετά το «διαζύγιο» με τον Μανόλο Χιμένεθ, η «κίτρινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο 52χρονος Έλληνας τεχνικός έχει αναλάβει τις τύχες της ομάδας από την περασμένη Τρίτη, έχοντας πραγματοποιήσει σε αυτό το διάστημα τις πρώτες του προπονήσεις, με αποτέλεσμα την ερχόμενη Κυριακή (01/03) να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο στο εκτός έδρας ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Έλληνας τεχνικός θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1973 στην Αθήνα.

Μετά από μια γεμάτη καριέρα ως ποδοσφαιριστής (Εθνικός, Α.Ε.Λ., Ξάνθη, ΦΑΣ Νάουσα, ΑΟ Χαϊδαρίου, Αγ. Δημήτριος), ο 52χρονος προπονητής ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Άγιο Δημήτριο (2004).

Μετά το πέρασμά του από τους πάγκους του Φωστήρα, του Αιολικού και της Κορίνθου στο ξεκίνημα της καριέρας του, ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε έξι σεζόν στη Football League με Εθνικό, Δόξα Δράμας, Πανσερραϊκό και ΑΟ Κέρκυρας.

Μάλιστα, με τους Κερκυραίους κέρδισε την άνοδο στην Super League την αγωνιστική περίοδο 2013-’14 κι έτσι έκανε ντεμπούτο ως προπονητής στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία την επόμενη χρονιά.

Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τον πάγκο του Ατρόμητου, επέστρεψε στο «τιμόνι» της Κέρκυρας.

Ακολούθησαν ο Πανιώνιος, η Α.Ε.Λ., η Λαμία, ο Ιωνικός, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Πανσερραϊκός με τον έμπειρο τεχνικό να συμπληρώνει μια δεκαετία στους πάγκους της Super League (224 αγώνες συνολικά).

Από σήμερα ο Μιχάλης Γρηγορίου ανήκει -και με τη... βούλα- στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Καλή επιτυχία!

* Συνεργάτες του Μιχάλη Γρηγορίου θα είναι οι Ιωσήφ Βενάκης (βοηθός προπονητή), Γιάννης Γεωργιάδης (προπονητής φυσικής κατάστασης), Γιώργος Σκιαθίτης (προπονητής τερματοφυλάκων), ενώ στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας παραμένουν οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης-αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής)».



