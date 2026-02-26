Ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν πέτυχε ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα, καθώς μπήκε στο Top-20 των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Ο έμπειρος γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς σημείωσε 15 πόντους στην αναμέτρηση με τους Χιούστον Ρόκετς και έφτασε συνολικά τους 26.406 στην καριέρα του, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Τζον Χάβλιτσεκ και Πολ Πιρς.

Ο ΝτεΡόζαν βρίσκεται πλέον στην 20ή θέση της ιστορικής λίστας και έχει μπροστά του τον Στεφ Κάρι, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Την ίδια στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει ήδη ξεπεράσει τους 21.000 πόντους και βρίσκεται κοντά στο Top-40 όλων των εποχών. Με βάση την ηλικία και την παραγωγικότητά του, θεωρείται δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο την ελίτ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του NBA.

