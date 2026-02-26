Η Βικτόρια Πλζεν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στην «Ντούσαν Αρένα», στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για την ενδιάμεση φάση του φετινού Europa League, μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού» στην αναμέτρηση απέναντι στους Τσέχους.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Πραγματοποιώντας έξι αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στον ΟΦΗ και διατηρώντας στην 11άδα τους Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κυριακόπουλο και Τετέι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κάτρη, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Μπακασέτας και Σάντσες θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Ζαρουρί να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Ερνάντεθ, Αντίνο, Τσέριν, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς.

