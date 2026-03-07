Γιαννακόπουλος για Μποντιρόγκα: Κανένας δεν παίζει με την υπομονή μας

Για την απόφαση να κατεβεί το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το Telekom Center Athens μίλησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με stories στο Instagram.

«Είναι κάποιοι που διαφωνούν με την απόφαση… Πάνω στον θυμό ότι κατεβάσαμε λέει το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει πάνω στον θυμό. Όχι. Ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δε δίνεται, όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ@@@@@@@ς, όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου.

Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα. Και όταν, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι όσο και αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σε αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@@@@ε, θα τους γ@@@με», αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Κανένας δεν μπορεί να παίζει με την υπομονή, τον ιδρώτα και τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και τα εκατομμύρια κόσμου του Παναθηναϊκού! Το περάσαμε ήδη μια φορά με τον Μπερτομέου… δεύτερη δεν θα ξανά υπάρξει», τόνισε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ.

«Αυτό; Την προηγούμενη χρονιά, έλεγε ένας φίλος. Όταν θες να παραμείνεις σε έναν χώρο, οφείλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και στη θέση που είσαι αυτά οφείλεις να τα αποτρέπεις. Πόσο, δε, όταν συμβαίνουν σε έναν σύλλογο που σε έχει τιμήσει και έχεις τιμηθεί. Κι εγώ θα μπορούσα να πω ότι πήρα πρόπερσι την Ευρωλίγκα και πέρσι πήγαμε στο Final-4, οπότε φέτος τα… γράφω όλα. Δεν είναι έτσι, κρίνεσαι καθημερινά, αλλιώς είσαι άεργος και κάθεσαι σπιτάκι σου», πρόσθεσε.

