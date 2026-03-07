Παναθηναϊκός: Προλαβαίνει τη Μπέτις ο Σιώπης

Ένα πολύ καλό μαντάτο προέκυψε από τη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Μπέτις.

Ο Μανώλης Σιώπης συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του ομαδικού προγράμματος κάτι που δείχνει ότι θα είναι έτοιμος -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- για την πρώτη αναμέτρησης με τους Ισπανούς την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο διεθνής άσος έχει μπροστά του ακόμη αρκετές ημέρες για να γυμναστεί και να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Europa League.

Αναλυτικά αναφέρουν οι πράσινοι:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Λεβαδειακό. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Σιώπης. Αποφόρτιση έκαναν οι Ίνγκασον και Σάντσες. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

